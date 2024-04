Sporting goleia o Gil Vicente e se aproxima do título português

Leões não tiveram piedade e aplicaram 4 a 0, com todos os gols ainda no primeiro tempo. São sete pontos à frente do vice-líder Benfica Crédito: Jogada 10

O Sporting não obteve dificuldade para, nesta sexta-feira (12), golear o Gil Vicente por 4 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada da Liga Portugal. Trincão (duas vezes), Diamondé e o goleiro brasileiro Andrew (contra) fizeram os gols da partida. Com a goleada, o Sporting chega, assim, aos 74 pontos e abre sete de vantagem na liderança após 28 rodadas (os Leões têm jogo da 20ª rodada por fazer). Benfica (67) é o perseguidor mais próximo. O último título português do time de Alvalade, aliás, foi em 2020/21.

Sem dó Mesmo jogando no Estádio Cidade de Barcelos, o Sporting não se intimidou e partiu para cima. O time do técnico Ruben Amorim abriu o placar logo cedo, aos 7′, com Trincão. Após vacilo da zaga, ele roubou a bola, cortou dois e chutou cruzado: 1 a 0. Três minutos depois, após jogada ensaiada de escanteio, Diamondé subiu mais que todos para testar e dobrar a vantagem dos Leões. Aos 31′, mais uma vez a pressão pós-perda deu certo. Trincão recebeu de Daniel Bragança e soltou a canhota para, então, fazer 3 a 0. Aos 38′, Pedro Gonçalves cruzou da esquerda para o artilheiro Gyokeres, que testou firme. A bola bateu no travessão, no goleiro Andrew e entrou, com a arbitragem concedendo, dessa forma, gol contra ao brasileiro.