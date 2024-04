Santos x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Cesar Tavares narra este duelo pelo Brasileirão feminino. O Peixe conseguirá para a máquina corintiana. As Brabas estão com 100%

O Brasileirão feminino tem a sua 5ª rodada começando nesta sexta-feira (12/4) e um dos jogos é muito quente: Santos x Corinthians. O clássico será às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Com 12 pontos e campanha 100% o tetracampeão brasileiro Corinthians é favorito. Mas as Sereias Santistas, com 4 pontos, em 12º, precisam reagir. Para você não perder detalhe algum desta partida, não deixe de conferir a cobertura da Voz do Esporte, que iniciará a transmissão a partir das 19h30. O comando e a narração é do premiado Cesar Tavares.

A cobertura deste clássico pela quinta rodada terá os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Pedro Rigoni.