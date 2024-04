Santos trabalha para aliviar folha salarial e montar elenco para a Série B

Peixe negocia a saída de até quatro jogadores, estuda a chegada de reforços e quer elenco competitivo, mas sem muitos gastos Crédito: Jogada 10

Apesar do vice-campeonato paulista, o Santos vai passar por uma pequena reformulação em seu elenco, de olho no principal objetivo do ano; a disputa da Série B do Brasileiro. Mas, antes disso, a diretoria deseja enxugar a folha salarial e manter um time competitivo para buscar o acesso. De abril até o fim da temporada, a meta implica em não estourar o atual orçamento. Assim, a ideia é diminuir a folha salarial do elenco em ao menos R$ 8 milhões e dar mais chance aos garotos da base. Além disso, a saída de alguns jogadores também pode resultar na chegada de novos reforços pontuais na abertura da janela de transferências. Para isso, o Peixe deseja abrir espaço em seu cofre antes de realizar contratações.

Nos últimos dias, o Santos acertou a saída do zagueiro Messias, para o Goiás, e do lateral-direito Hayner, para o Vitória. Além disso, rescindiu o contrato do atacante Marcelinho. Por fim, Felipe Jonatan deve deixar o clube e ir para o Fortaleza, em uma troca que resulta na vinda de Escobar, do Leão do Pici, para a Vila Belmiro. Durante a premiação do Campeonato Paulista, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, disse que o Santos vai trazer ao menos mais três jogadores para a série B. Contudo, ele não revelou os nomes e nem as posições. Presidente do Santos quer reforços pontuais para a Série B Por fim, Marcelo Teixeira disse que não gostaria de mexer no atual elenco, mas as propostas vindas da Série A e a possibilidade de rejuvenescer o grupo, dando espaço para meninos da base, pesaram na decisão.