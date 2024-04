Polícia alemã liga alerta contra ataques terroristas durante a Eurocopa

Após ameaças de investidas do Estado Islâmico em partidas da Liga dos Campeões, a preocupação é que a Euro seja o verdadeiro alvo Crédito: Jogada 10

A Polícia da Alemanha redobrou a atenção nos meses que antecedem o início da Eurocopa. As autoridades do país têm a preocupação de que a principal competição de seleções do continente possa ser alvo de ataques terroristas, segundo o jornal local “Bild”. Uma das principais movimentações é o constante monitoramento de canais de comunicação de grupos deste caráter. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O principal deles é o Estado Islâmico. Afinal, nesta última semana, os jihadistas divulgaram ameaças de atacar os estádios que receberiam os jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O Wanda Metropolitano palco da vitória do Atlético de Madrid sobre o Borussia Dortmund, Santiago Bernabéu onde ocorreu o empate entre Real Madrid e Manchester City, ambos na Espanha, eram alvos.

O Parque dos Príncipes na França, palco do triunfo do Barcelona sobre o PSG, e o Emirates Stadium, na Inglaterra, onde houve o empate entre Arsenal e Bayern de Munique, também estavam no radar. As autoridades de todos estes países reforçaram a segurança devido à promessa de ataques terroristas. No entanto, nenhum dos governos registrou eventos deste tipo. Apesar disso, a atenção a possíveis investidas foi mantida. A propósito, o ministro do Interior da França, Geráld Darmanin, entende que o grupo criminoso utilizou esta estratégia como cortina de fumaça. No caso, para que a imprensa mundial e as autoridades policias e de segurança concentrassem ficassem em alerta nestes possíveis alvos. Seria, então, uma atitude para mudar o foco e atacar outros locais, que ficariam menos protegidos. Assim, com esta teoria, a probabilidade de a Eurocopa estar na mira se torna maior.

Detalhes da Eurocopa A principal competição de seleções da Europa tem início no dia 14 de junho e terá um mês de duração. A edição de 2024 terá a Alemanha como sede. A partida de abertura será entre o país anfitrião e a Escócia, no estádio Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern. O estádio Olímpico de Berlim será o palco da final. Dez cidades alemãs receberão os jogos da Eurocopa, com um estádio para cada uma delas. Além de Munique e Berlim, as outras metrópoles da Alemanha onde ocorrerão os jogos serão Colônia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig e Stuttgart. Inicialmente, haverá uma divisão das seleções em seis grupos, cada um contendo quatro países. Desse modo, as duas melhores equipes garantem a classificação para as oitavas, quando inicia a fase mata-mata da competição. Os quatro melhores terceiros colocados no geral também garantem vaga. Veja os grupos da Euro A: Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça B: Albânia, Croácia, Espanha e Itália C: Dinamarca, Eslovênia, Inglaterra e Sérvia