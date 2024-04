Patrocinadora responde Abel Ferreira após técnico dizer que não curte carro elétrico

Treinador do Palmeiras ganha modelo de montadora chinesa pela conquista do Paulistão-2024

Mediante a repercussão da entrevista dada pelo técnico à ESPN, a empresa de origem chinesa produziu um vídeo em que provoca Abel. Mas com bom-humor. Nas imagens, aparece um antigo Ford Mustang buscando entrar em uma vaga de tamanho não compatível com o seu tamanho. Ao fracassar na tentativa de estacionar, o motorista desiste e vai embora.

Pela conquista, o treinador havia acabado de receber uma chave simbólica da BYD, patrocinadora do campeonato. Contudo, não foi informado qual modelo será entregue pela montadora ao treinador português.

Após faturar o título paulista pelo Palmeiras, o técnico Abel Ferreira ainda estava no gramado do Allianz Parque quando admitiu não curtir carros elétricos. De quebra, ele rasgou elogios ao seu Ford Mustang 1966.

Logo em seguida, um BYD Dolphin Mini chega no local e entra na vaga sem problemas. Ao sair do carro, o motorista aparece trajando uma camiseta do Palmeiras.