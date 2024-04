Newcastle x Tottenham: escalações e onde assistir

Newcastle e Tottenham serão os responsáveis por abrir a 32º rodada da Premier League neste sábado (13). A partida será fundamental para a equipe visitante se firmar na zona de classificação para a Uefa Champions League da próxima temporada. A bola rola às 8h30 (de Brasília), no St. James’ Park.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Newcastle?

Vindo de uma vitória magra sobre o Fulham, fora de casa, com gol do brasileiro Bruno Guimarães, a equipe comandada por Eddie Howe busca vencer sob seus domínios e se aproximar da zona de classificação para a Europa League. Com 47 pontos, o Newcastle é o oitavo colocado e, se triunfar, pode chegar à sexta colocação caso o Manchester United tropece diante do Bournemouth, fora de casa.