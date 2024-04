Neto não comparece, e Justiça remarca audiência com Sampaoli

O apresentador da TV Bandeirantes Neto não recebeu intimação e, por isso, não esteve na primeira audiência na Justiça de São Paulo Crédito: Jogada 10

O apresentador da “TV Bandeirantes” Neto não compareceu à audiência marcada pelo Tribunal de São Paulo no processo movido pelo treinador Jorge Sampaoli. Assim, precisou ser remarcada. O ex-atleta, no entanto, não foi ao local por não ter conhecimento, afinal, não foi intimado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Diante do fato, a juíza Aparecida Correa chegou a abrir a audiência ao verificar as presenças remotas do promotor e um defensor, além de Sampaoli e seu advogado. No entanto, observou a ausência do ex-atleta.

Todavia, a juíza também percebeu que Neto não foi notificado até então no processo. Portanto, ele não se manifestou e desconhece até então o teor dos autos. A audiência, portanto, precisou ser remarcada para o dia 13 de maio, às 15h30 (de Brasília), e, assim, determinando a citação de Neto para ele ser notificado do caso. Sampaoli atualmente tem dois processos na Justiça de São Paulo. No caso do apresentador da Band, é uma queixa-crime. O treinador quer que o apresentador responda por ter dito que o treinador tratou mal o preparador de goleiros do Santos “porque ele é negro”.