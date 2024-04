Léo, do Vasco, desperta interesse do Pumas, do México

Um dos principais jogadores do Vasco no primeiro trimestre, Léo recuperou o bom futebol e seu espaço com Ramón Díaz. Assim, o defensor está pronto para ajudar a equipe, que estreia no Campeonato Brasileiro no domingo (14), às 16h (de Brasília), diante do Grêmio, em São Januário. Com o bom rendimento, o zagueiro tem atraído o interesse de outros clubes. A informação é do portal “ge”.

Nos últimos dias, portanto, o Pumas, do México, procurou o jogador, porém ainda não fez uma proposta oficial. No momento, foi apenas uma sondagem para buscar informações e sinalizar o interesse inicial para o restante da temporada.