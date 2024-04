Lembra? Veja a escalação do Vasco na estreia no último Brasileirão

Time atual só conta com sete atletas que foram relacionados na partida contra o Atlético-MG, no Mineirão, em vitória do Vasco Crédito: Jogada 10

Faltam apenas dois dias para a esperada estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. No domingo (14), o Cruz-Maltino encara o Grêmio, em São Januário, pela primeira rodada da competição. E, falando nisso, relembraremos aqui, então, a #1 do Brasileirão de 2023. Na ocasião, vitória por 2 a 1 do time da Colina sobre o Atlético-MG, em pleno Mineirão, no dia 16 de abril. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Você saberia dizer, torcedor, quantos jogadores que estiveram presentes naquele duelo seguem no Vascão? Dentre os 11 titulares e os 12 reservas (23 ao todo), somente sete permanecem em São Januário.

LEIA MAIS: Vai começar! Relembre as últimas estreias do Vasco no Brasileirão À época, em sua primeira Série A desde que virou SAF, o Vasco vinha de eliminações no Carioca (Flamengo, semifinal) e Copa do Brasil (ABC, segunda fase). E a expectativa não era animadora, já que enfrentava fora de casa o forte time do Atlético-MG. Mas, logo com dez minutos, o Vasco já vencia por 2 a 0. Os crias Andrey Santos (de cabeça) e Gabriel Pec fizeram para os visitantes, que precisaram segurar uma pressão absurda, já que Maurício Lemos descontara nos acréscimos do primeiro tempo.