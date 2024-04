Júnior Santos analisa atuação do Botafogo e cita os efeitos da altitude: ‘O ar não vem’

Na visão do atacante, as opções táticas de Bruno Lage não prejudicaram os jogadores alvinegros na segunda rodada da Libertadores

“É muito difícil jogar no campo como essa altitude, né? Se tenta puxar, o ar não vem. Mas a gente tem que superar essa dificuldade. Tomamos um gol ali logo no início, o que atrapalhou um pouco o planejamento do jogo. Depois tivemos alguns bons momentos na partida, mas, infelizmente, não conseguimos sair com a vitória”, disse Júnior Santos em entrevista reproduzida pelo “ge”.

O Botafogo perdeu para LDU por 1 a 0 em Quito e seguiu na lanterna do Grupo D da Libertadores. Júnior Santos, dessa forma, concedeu uma entrevista depois do jogo e tentou fazer uma avaliação da partida. Na visão do atacante, os efeitos da altitude prejudicaram os jogadores alvinegros no Equador.

Atuação do Botafogo

Júnior Santos, em seguida, analisou o desempenho do Botafogo. Na opinião do atacante, as mudanças táticas de Bruno Lage não interferiram no resultado. O português comandou seu primeiro jogo sob comando do clube e iniciou em campo com quatro atacantes.

“Não. A gente trabalhou. Foi um erro nosso ali no começo do jogo, mas agora temos que trabalhar para dar a volta por cima na competição e conseguir classificar o Botafogo. O Jeffinho cansou no segundo tempo, a gente tentou mudar um pouco o jeito de jogar para tentar surpreender o adversário. Eu caí pelos dois lados ali. Como eu falei, infelizmente, as coisas não deram certo. O gol que sofremos no início atrapalhou um pouco o que a gente tinha planejado para o jogo”, afirmou Júnior Santos.