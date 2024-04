Jogadoras do Corinthians fazem protesto no jogo com o Santos. Entenda

Corintianas colocam mãos na boca durante o hino. Pedem para serem ouvidas e que são contra volta do técnico do Santos, acusado de assédio

O início do jogo entre Santos e Corinthians, pela quinta rodada do Brasileirão feminino, nesta quinta-feira (12/4) teve uma ação de protesto das jogadores do Timão. Durante o Hino Nacional, as atletas colocaram a mão sobre a boca ou tapando os ouvidos. Uma alusão de que as atletas do futebol feminino não são escutadas em assuntos relevantes. A motivação foi a volta do treinador Kleiton Lima ao Santos.

Kleiton estava afastado desde setembro por causa de denúncias que 19 jogadoras santistas fizeram alegando assédio, moral e sexual. Na época, o treinador pediu afastamento. Porém, retornando no último dia 9 de abril. A informação da diretoria santista é que o complicance do Santos apurou, mas não confirmou que ocorreu assédio, mesmo com 19 denúncias anônimas.

Das 19 jogadores, que fizeram as denúncias anônimas, muitas não estão mais no elenco do Santos. Afinal, 14 atletas saíram do clube. Em entrevista ao SporTV, a coordenadora de futebol do Santos disse que, para a diretoria recolocar o treinador no cargo, uma das ações que ela fez foi conversar com várias das atletas que saíram. Porém, nove dessas atletas foram às redes sociais e disseram que não ocorreu contato algum, mostrando indignação com a volta do técnico ao cargo.