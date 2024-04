Grêmio e Botafogo no fio da navalha na Libertadores

Para avançar às oitavas, garantindo pelo menos a segunda colocação, será necessário jogar bem mais do que as duas equipes mostraram

As duas primeiras rodadas da Copa Libertadores da América deixaram Grêmio e Botafogo em situação complicadíssima na competição. Na lanterna dos seus grupos, sem somar pontos, ambos passam a ter como obrigação conquistar pelo menos três vitórias nos últimos quatro jogos. E talvez nem isso seja suficiente.

Para avançar às oitavas de final, garantindo pelo menos a segunda colocação, será necessário jogar bem mais do que as duas equipes mostraram até aqui. O Grêmio tem a vantagem de contar com o longevo trabalho de Renato Gaúcho, treinador que conhece o clube pelo avesso e que montou o atual elenco.

Não que a missão seja tranquila, mas parece mais viável. Renato não tem que começar do zero, com jogadores que não escolheu. Acabou de ser campeão gaúcho e, no último Brasileirão, terminou em segundo lugar.