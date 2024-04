Gabigol é flagrado treinando com preparador físico do Flamengo

Suspenso por tentativa de fraudar exame antidoping, jogador não pode ir ao Ninho do Urubu. Gabigol trabalha em campo no condomínio onde mora

Em imagem vazada nas redes sociais, o camisa 10 apareceu trabalhando em um campo do condomínio onde mora. Junto dele, aliás, o preparador físico Fábio Mahseredjian, responsável pela área no Flamengo, também estava.

A punição de Gabigol vai até abril de 2025, mas o atacante tenta reverter a decisão. A defesa do jogador entrou com pedido de efeito suspensivo. Além disso, os advogados tentam também a absolvição do camisa 10 do Flamengo.

Vale lembrar que Gabigol tem contrato com o Flamengo somente até o fim deste ano. Caso não reverta a decisão nos tribunais, o jogador corre risco de não vestir mais a camisa rubro-negra. Antes da punição, o jogador fez oito jogos na temporada 2024. Ele marcou dois gols.

Artigo 165 do Código Brasileiro Antidopagem