Ex-jogador do Manchester United anuncia que está com câncer pela terceira vez

Ex-meio-campista atuou nas categorias de base dos Diabos Vermelhos. Familiares fazem vaquinha para ajudar no custo do tratamento

A propósito, seus familiares promoveram uma vaquinha online para contribuir nas despesas do tratamento ao câncer. Nesta sexta-feira (12), a campanha já havia arrecadado 14 mil libras (pouco mais de R$ 89 mil na cotação atual). A meta é alcançar as 250 mil libras (quase R$ 1,6 milhão na cotação atual).

O ex-jogador do Manchester United Joe Thompson divulgou, através de suas redes sociais, que vai retomar a luta contra o câncer. Isso porque foi identificada a doença pela terceira vez em seu corpo. O ex-meio-campista até optou por se aposentar devido ao problema de saúde em 2019, quando o superou na segunda ocasião.

Após baterias de exames, identificou-se, em 2013, que o diagnóstico de Joe era o câncer Linfoma de Hodgkin. Assim, ele passou pelo tratamento e conseguiu retornar ao futebol. No entanto, houve indícios de retorno da doença depois de quatro anos. Por isso, novamente Thompson foi obrigado a se afastar dos gramados para cuidar de sua saúde.

Retorno mais agressivo da doença

Em entrevista recente à “BBC Radio Manchester”, declarou que o problema retornou ao seu corpo de maneira mais agressiva, no estágio quatro e que já comprometeu o funcionamento dos seus pulmões. Desse modo, há uma interferência na sua respiração, fala e sono. Apesar do diagnóstico do retorno da doença pela terceira vez abalar, ele assegura que vai lutar para vencê-lo novamente.

“(O quadro de saúde) Está longe do ideal, e (o câncer) voltou bastante agressivo, então estágio quatro. O único aspecto positivo é que é o mesmo câncer que tive anteriormente, mas o problema desta vez é que ele atingiu meus pulmões, então respirar é um problema, dormir é difícil e até falar às vezes pode ser bastante difícil”, detalhou o ex-jogador.