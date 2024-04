Daniel Alves intriga internautas em primeira publicação após deixar a prisão

Daniel Alves fez postagem no Instagram e chamou atenção na maneira como publicou a legenda

Alves, afinal, publicou um pôr do sol. A legenda, aliás, serviu para chamar ainda mais a atenção do público. Pois ele colocou apenas uma exclamação.

O ex-lateral-direito brasileiro Daniel Alves publicou sua primeira imagem no Instagram após deixar a cadeia. A fotografia, no entanto, chamou atenção e intrigou os internautas, sobretudo, por causa da legenda.

Dias depois o jogador postou outra imagem. Desta vez, uma obra de arte. Também na legenda uma exclamação. Nas duas publicações, os comentários foram desativados. Na primeira foto, foram 419 mil curtidas. Na segunda, 160 mil.

Caso Daniel Alves

O lateral foi condenado a quatro anos e meio de prisão após ser acusado de estuprar uma mulher, em uma boate, na Espanha, em dezembro de 2022.

No entanto, pouco depois da condenação, Daniel recebeu a possibilidade de deixar a cadeia com o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões).