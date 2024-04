Corinthians ainda estuda renovação com líderes do elenco

Cássio e Fagner têm contrato até o final do ano, enquanto Paulinho até julho. Presidente do Timão diz que pretende renovar com medalhões

A diretoria do Corinthians ainda não se decidiu sobre o que vai fazer com os medalhões no elenco. Isso porque Cássio, Fagner e Paulinho, líderes do plantel alvinegro, estão próximo do final de seus contratos e não sabem se terão seus vínculos estendidos. Contudo, de acordo com o presidente do clube, Augusto Melo, as conversas para saber o futuro dos atletas devem se iniciar nos próximos dias.

Em participação ao programa “Donos da Bola”, da Rede Bandeirantes, o mandatário rasgou elogios a Cássio, que vem sofrendo com algumas críticas nos últimos jogos e afirmou que vai começar as conversas para renovar o contrato do capitão.