Carlinhos é apresentado no Flamengo: ‘clube em que sempre sonhei estar’

Atacante vestirá a camisa 22 no Flamengo. Carlinhos, que pode estrear no domingo, assinou com o clube carioca até dezembro de 2026 Crédito: Jogada 10

Carlinhos, um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, foi apresentado oficialmente pelo Flamengo nesta sexta-feira (12), no Ninho do Urubu. No Rubro-Negro, o atacante de 28 anos vestirá a camisa 22. O jogador comemorou o seu acerto com o Mais Querido e disse estar ansioso por sua estreia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Agradecer a Deus por me colocar no Flamengo, clube em que sempre sonhei estar. Meu principal objetivo aqui é ganhar títulos”, disse Carlinhos.

“Estou ansioso pra estreia, não tem como esconder isso porque estar vestindo o Manto Sagrado é um sonho. Quero ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar ao Flamengo a sempre sair com as vitórias”, completou o camisa 22. Carlinhos já treinou com o elenco rubro-negro e fica à disposição do técnico Tite para a partida contra o Atlético-GO, no domingo, fora de casa. Além disso, Carlinhos fez questão de demonstrar a sua gratidão ao Nova Iguaçu. Posteriormente, falou sobre as expectativas para este novo desafio em sua carreira.