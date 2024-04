Carballo volta ao Grêmio para continuar tratamento de lesão no púbis

Volante ainda não estreou pelo Imortal na temporada devido a contusão. Prazo de recuperação era de um mês após cirurgia em dezembro de 2023 Crédito: Jogada 10

O Grêmio tem problemas evidentes de desfalques por lesão. Além da crise de opções na lateral esquerda neste início da temporada, outra ausência mais antiga é o meio-campista Carballo. O uruguaio retornou a Porto Alegre, nesta sexta-feira (12), para dar prosseguimento a sua recuperação de uma contusão no púbis. As próximas etapas do tratamento serão definidas ao lado do departamento médico do clube, que vai ocorrer no CT Luiz Carvalho. Carballo estava no Uruguai desde a segunda quinzena de março e realizava a recuperação ao lado de seus familiares. O Imortal decidiu liberar o jogador para ir ao seu país natal, pois segundo a sugestão médica, a prioridade era o descanso.

Há três semanas, durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores, o presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra, apontou que não havia sido estipulado um prazo para retorno aos gramados. Com a nova etapa do tratamento, dessa vez em Porto Alegre, tal cenário segue o mesmo. Vale destacar que o Tricolor Gaúcho anunciou no final de dezembro que o volante passou por uma cirurgia para corrigir o problema no púbis. A decisão foi com o intuito de permitir que o jogador retornasse às atividades de forma antecipada. Afinal, em um primeiro momento, o período entre a recuperação e voltar as condições ideais para atuar era de um mês. Porém, não ocorreu como planejado. Carballo não estava treinando normalmente com o grupo ou sequer estreou na temporada. O desconforto no púbis o acompanhava desde a metade de 2023. Contudo, naquela ocasião o Grêmio preferiu realizar um tratamento mais conservador. O problema muscular, aliás, impediu que ele atuasse pela seleção do Uruguai.