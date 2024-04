Campeão da Libertadores Sub-20, Lorran impressiona na primeira oportunidade com Tite

O atacante Lorran, a grande promessa, atualmente, do Flamengo, recebeu a sua primeira oportunidade com Tite na noite de quarta-feira (10), na vitória por 2 a 0 contra o Palestino. O jogador de 17 anos, aliás, teve papel importante na partida válida pela Libertadores, afinal, foi dele a assistência para o gol de Léo Ortiz, o segundo do confronto.

Campeão da Libertadores Sub-20, sendo o grande nome da conquista rubro-negra (com assistência e gol na final), Lorran começou a partida contra o Palestino no banco de reservas. Tite o chamou para entrar no lugar de Arrascaeta, principal armador rubro-negro, aos 39 minutos do segundo tempo. Mas, apesar da reta final da partida, ele precisou de apenas um minuto para entrar na história.