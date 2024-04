André Silva celebra seu encaixe, aos poucos, no São Paulo

O atacante André Silva chegou de mansinho no São Paulo mas, aos poucos, já vai ocupando seu espaço. Na última quarta-feira (10), ele fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Um começo bastante promissor para o atacante, que disputou apenas sua terceira partida com a camisa tricolor.

O jogador estava no futebol português, onde atuou pelo Vitória de Guimarães. Aliás, lá viveu bons momentos, marcando muitos gols. Mas atuar no futebol brasileiro era uma novidade para o atacante de 28 anos. Por outro lado, ele não se sentiu intimidado e afirma que o ambiente no Tricolor é o melhor possível. Por isso, André Silva espera chegar longe com o São Paulo neste ano de 2024.

“A Europa é um futebol completamente diferente do que se pratica na América do Sul. Lá, os gramados são mais lisos e a bola é diferente. Acredito que já tenha passado esse processo de adaptação, de jogo, posicionamento, velocidade. E também quero trazer isso para o meu time, para deixar o São Paulo ainda mais forte. O ambiente de trabalho é muito gostoso, nós somos realmente uma família e estamos bem fechados para alcançar os objetivos do São Paulo”, afirmou André, à ‘ESPN’.