‘Está conduzindo essa história do futebol muito mal’, diz Marcio Braga sobre Landim

Ex-presidente do Flamengo, Marcio Braga reforça o seu amor pelo clube, relembra desafetos e fala do atual momento da equipe Crédito: Jogada 10

Marcio Braga, aos 87 anos (completa 88 dia 14/04), voltou a falar publicamente sobre a sua maior paixão: o Flamengo. Um dos maiores presidentes da história do clube carioca, ele falou, em entrevista ao “Ge”, sobre temas do passado e do presente rubro-negro. Entre eles, o mandato de Rodolfo Landim, que se encerra no fim deste ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para Marcio Braga, o atual mandatário do Flamengo não está sabendo conduzir o futebol rubro-negro. Além disso, explicou que tem dúvida sobre a eleição de um possível nome da situação se eleger.

“Ele não é má pessoa. É um bom rubro-negro, mas está conduzindo essa história do futebol muito mal. A forma de ele conduzir o Flamengo não me parece condizente com o momento exitoso que vive o Flamengo. Do lado da economia ele vai bem, mas no lado da política – interna e externa – ele deixa a desejar. Eu tenho muitas dúvidas se ele ganha a eleição, se quem está na situação ganha. Landim está se unindo com o submundo do Flamengo para se manter no poder e ter voto”, disse Marcio Braga. Amor pelo Flamengo Sempre que se refere ao Flamengo, Marcio Braga cita palavras como amor e paixão. Após falar sobre as dificuldades que enfrentou durante os seus mandatos, o ex-presidente voltou a se declarar. “Dificuldade eu tive todas. Não tinha dinheiro, não tinha um tostão. E nem por isso deixamos de ser campeões. Porque sempre tratamos com os profissionais. Esta é a solução: entregar para os profissionais. Eu nunca tive problemas na administração do futebol. Porque eu não entendo de futebol. Todos os presidentes que tiveram dificuldade é porque são metidos a entender de futebol. E não entendem. Futebol é para quem é profissional do futebol. Tem muitos candidatos, tem muita gente boa desta vez. Acho que a situação não consegue vencer.”, pontuou.