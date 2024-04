Yago se reapresenta ao Fluminense após ser revelação do Carioca

Com futuro indefinido, filho do ex-jogador Iranildo, tem conversas avançadas para estender o vínculo com o Tricolor

Depois de ser eleito revelação do Campeonato Carioca de 2024 com o Nova Iguaçu, Yago Ferreira se reapresentou ao Fluminense. Com o destaque, o Tricolor optou por solicitar o retorno do meio-campista, que se reapresentou na última quarta-feira (10) no CT Carlos Castilho. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse sentido, o técnico Fernando Diniz irá definir o futuro do atleta, que pode ser novamente emprestado. Ele, no primeiro momento, realizou exames no departamento médico e segue com futuro indefinido. O jogador negocia a renovação de seu contrato até 2026.