Torcida do Vasco esgota ingressos para estreia contra o Grêmio

Cruz-Maltino entra em campo após 28 dias para medir forças com o Grêmio no domingo (14), às 16h (de Brasília), em São Januário

Dois dias depois da abertura das vendas, a torcida do Vasco adquiriu todos os ingressos para a estreia da equipe carioca no Campeonato Brasileiro. Assim, São Januário terá casa cheia no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no confronto do Cruz-Maltino com o Grêmio.

Depois da eliminação para o Nova Iguaçu, no Carioca, os comandados de Ramón Díaz tiveram 28 dias de preparação para a rodada inaugural da competição nacional. Dessa forma, o elenco não entra em campo desde o dia 17 de março.