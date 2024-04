Tite afirma que Flamengo poderia ter goleado o Palestino

Técnicoadmite que acúmulo de oportunidades perdidas na primeira etapa pesou na atuação do time no segundo tempo no Maracanã

Com boa atuação no primeiro tempo e tomando diversos sustos na segunda etapa, o Flamengo venceu o Palestino por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no Maracanã. O jogo valeu pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Tite elogiou a atuação da equipe na primeira etapa, quando pressionou, fez um gol e perdeu diversas oportunidades de ampliar o placar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não conseguimos marcar o segundo gol e quando isso acontece, o time começa a ficar tenso. É preciso maturidade para realizar essa pressão, fazer o primeiro e o segundo gol. Merecíamos três ou quatro no primeiro tempo. No segundo, sofremos pressão, mas conseguimos definir também com as trocas”, analisou.