Santos ganha folga longa e só volta a treinar na próxima semana

O elenco do Santos ganhou uma comprida folga para este fim de semana. Depois de ficar com o vice-campeonato paulista, o Peixe ganhará três dias de descanso e só volta às atividades na próxima segunda-feira (15). A decisão serve para poupar o elenco na semana que antecede o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partir da última segunda-feira, os jogadores do Santos treinaram em um período, até esta quinta. Mas, depois da última atividade no CT Rei Pelé, o grupo foi dispensado para um repouso prolongado. Dessa forma, os comandados de Fábio Carille retomarão com força total sua carga de treinamentos com uma semana inteira de trabalho.

A estreia na Série B do Brasileirão será em casa, contra o Paysandu, mas a data ainda não é certa. O jogo irá acontecer entre os dias 19 e 21, mas esta definição, que ainda não ocorreu, é que irá encaminhar a semana de preparação do Alvinegro Praiano para a competição nacional. O elenco irá passar por algumas mudanças, como a saída do zagueiro Messias para o Goiás e a do lateral-esquerdo Felipe Jonata, que até já se despediu do elenco.