Santos atende pedido de Carille e veta saída de Julio Furch

Fortaleza tinha interesse no centroavante, mas Fábio Carille vê jogador como peça chave no Peixe para o restante da temporada

O Santos decidiu que não vai negociar o centroavante Julio Furch. O argentino teve seu nome sondado por algumas equipes e chegou a abrir conversas com o Fortaleza. Contudo, após pedido do técnico Fábio Carille, o Peixe vai manter seu jogador ao menos até o final da temporada.

O argentino tem contrato com o Peixe até julho de 2025 e aceitou reduzir salários para permanecer no clube após o rebaixamento à Série B. Furch é considerado um jogador “de grupo”, agregador, de boas qualidades técnicas e decisões inteligentes dentro de campo. Além disso, Fábio Carille gosta muito do centroavante. Tanto que o treinador esperou até o último minuto para saber se poderia contar com ele na final do Campeonato Paulista, já que o atleta estava lesionado.