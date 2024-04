Roma mostra efetividade e vence o Milan na Europa League

Roma mostrou qualidade na hora de aproveitar a sua oportunidade e abriu vantagem no clássico italiano

Com o triunfo, a Roma joga pelo empate no jogo da volta. Agora, o Milan precisa vencer a partir de dois gols de diferença. Em caso de triunfo por vantagem mínima, o Rossonero leva o duelo à prorrogação.

No Estádio San Siro, em Milão, a Roma derrotou o Milan por 1 a 0 nesta quinta-feira (11/4), em jogo válido pelas quartas de final da Uefa Europa League . O único gol saiu através de Mancini, ainda na etapa inicial.

O próximo jogo entre Roma e Milan acontece na próxima quinta-feira, a partir das 16h (De Brasília), no Estádio Olímpico, na cidade de Roma.

O Milan, sem muita criatividade, apostou na bola aérea e foi assim que conseguiu levar perigo. Lukaku, em cima da linha, salvou a Roma na cabeçada de Giroud.

SEGUNDO TEMPO

Com a necessidade de buscar a igualdade, o Milan se atirou no campo ofensivo e tentou pressionar a Roma, mas esbarrava na falta de qualidade para finalizar as jogadas.

A principal chance do Rossonero só ocorreu nos minutos finais. Loftus-Cheek fez jogada pela direita, invadiu a grande área e tocou para Giroud. O camisa 9, sozinho na pequena área, chutou no travessão.

