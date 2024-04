Rodrigo Nestor comemora retorno aos campos após cinco meses

Cinco meses: foi este o tempo que o volante Rodrigo Nestor precisou esperar para voltar a jogar pelo São Paulo. Após sofrer uma grave lesão no joelho, no fim do ano passado, o jogador pôde, enfim, atuar novamente pelo Tricolor nesta quarta-feira (10). Ele entrou no segundo tempo da vitória sobre o Cobresal, por 2 a 0, na Copa Sul-Americana.

Dono de uma recuperação impecável, o meio-campista comemorou não só a recuperação, mas também o importante triunfo do São Paulo. A equipe se recuperou da derrota para o Talleres, na estreia, dando uma resposta importante no Morumbi, voltando a se manter na briga pela classificação ao mata-mata da competição internacional.

“Libertadores, casa cheia e vitória. Foram 158 dias esperando e trabalhando duro pra voltar a viver momentos assim. A nossa caminhada só tá começando. Vamos, São Paulo”, escreveu Nestor, em seu perfil no Instagram.