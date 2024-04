Presidente da CPI das Apostas, Kajuru faz propaganda para casa do segmento

Político fez publicidade para casa de apostas em seu programa durante intervalo da entrevista com o ministro Fernando Haddad Crédito: Jogada 10

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lidera uma tentativa de investigação a respeito de denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Isso porque o político é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas do Senado. Apesar disso, há registros em que ele realizou propaganda para a casa de apostas “BETesporte”. Tal situação ocorreu em seu programa “Podk Liberados”, da TV Meio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A publicidade ocorreu, no último sábado (06), no intervalo da entrevista em que fez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“A BETespoerte esquenta o jogo. Na BETesporte, você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante, e com site seguro e de fácil navegação. A plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10.000 jogos online”, detalhou o político no comercial. Em seguida, ele reforça que há uma restrição para tal atividade. “Lembro sempre: proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade”, fez o alerta.