Palmeiras x Liverpool-URU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Em duelo pelo Grupo F da Libertadores-2024, o Palmeiras recebe no Allianz Parque nesta quinta-feira (11/4), às 21h (de Brasília) pela segunda rodada. Este jogo pode valer a liderança, pois o Del Valle tem 4 pontos e saldo 2. Mas tanto Verdão quanto Liverpool estão com um ponto. Assim, um triunfo por três gols do Palmeiras o leva à ponta (e o mesmo ocorre com os uruguaios, embora todo o favoritismo seja do bicampeão brasileiro). Para você não perder nenhum detalhe desta partida, a Voz do Esporte transmite a parti das 19h30, com um pré-jogo de primeira. No que a bola rola, Cesar Tavares estará na narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Cesar Tavares, a partida conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Luiz Gaspar nas reportagens. Não deixe de conferir.