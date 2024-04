Neymar brinca com Jorge Jesus e leva resposta: ‘Quero um sapato desse’

Neymar encontrou com o treinador do Al-Hilal e brincou sobre o recorde de vitórias consecutivas de Jorge Jesus com a equipe saudita

Neymar segue fora do Al-Hilal em recuperação de lesão grave no joelho esquerdo. No entanto, o clima com o técnico Jorge Jesus é um dos melhores. Logo ao encontrar com o treinador, o astro brasileiro parabenizou pelo recorde de vitórias consecutivas com a equipe saudita e ganhou uma resposta para lá de engraçada.

Neymar, inicialmente, falou sobre o recorde. “Mister, meus parabéns, melhor treinador do mundo”, brincou o camisa 10.