Jogador do Al-Ittihad leva chicotadas de torcedor na final da Supercopa saudita

No fim do jogo em que o Al-Ittihad perdeu por 4 a 1 para o Al-Hilal na final da Supercopa saudita, nesta quinta-feira (11/4), ocorreu um fato absurdo. Neste duelo que ocorreu no Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o atacante Hamdallah, que fez o gol do Ittihad, teve um gol anulado e foi o mais perigoso jogador do time de Benzema, recebeu muitas vaias de torcedores que estava nas próximidadas da entrada do túnel dos vestiários. O marroquino, revoltado, resolveu jogar a água que estava numa garrafinha na direção do mais exaltado. Mas, aí, o impensável. O torcedor sacou um chicote e acertou o atacante duas vezses. Enfim, ambos foram contidos. Veja o vídeo:

