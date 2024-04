Hulk explica substituição no Atlético na vitória sobre o Rosario

Atacante deixou o gramado mais cedo para ter mais descanso para a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians

O Atlético venceu o Rosário Central, por 2 a 1, na noite da última quarta-feira (10), na Arena MRV, pela Copa Libertadores. No entanto, algo chamou atenção e preocupou o torcedor atleticano: a saída de Hulk do jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No clássico diante do Cruzeiro, que sacramentou o pentacampeonato do Galo no Mineiro, o atleta chegou a reclamar de dores na coxa esquerda. Ele, aliás, era dúvida para o jogo da Copa Libertadores. Com a substituição, vários atleticanos questionaram se o atacante machucou.