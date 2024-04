Goiás tenta contratações de Rossi, do Vasco, e Alex Teixeira

Os clubes teriam chegado a um acordo, incluindo, aliás, a quitação de uma dívida antiga que o Cruz-Maltino tem para com o Esmeraldino, que chega ao valor de R$ 1 milhão. Rossi seria liberado por empréstimo até o fim da temporada em troca de aliviar o débito e os goianos pagariam a integralidade de seus vencimentos no período.

Ele anotou somente um gol, mas contribuiu com cinco assistências – quatro delas no Brasileirão de 2023. Aos 30 anos, o ponta direita pode, então, retornar ao Goiás, já que ele tem uma passagem por lá em 2016.

E Alex Teixeira?

Já Alex Teixeira, de 34 anos, está livre no mercado e chegaria sem custos ao time do centro-oeste. Ele saiu do Vasco após não renovar seu contrato ao fim da temporada 2023. Foram 50 jogos nesta segunda passagem por São Januário, com seis gols e cinco assistências.

Revelado pelo próprio Cruz-Maltino, Teixeira fez carreira fora do Brasil. Ficou sete anos no Shakhtar Donetsk (UCR), onde virou ídolo, depois mais cinco anos no Jiangsu Suning (CHN). Ainda atuou por uma temporada no Besiktas (TUR) antes de voltar ao Vasco.

