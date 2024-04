Flamengo sofre com o Palestino

Apesar da vitória econômica, o Flamengo pena diante do fraco Palestino. Joga no lixo a chance de construir ótimo saldo de gols

O Flamengo terá problemas na altitude, dia 24, não só pelos 3.600 metros, mas porque o Bolivar raras vezes joga mal em casa. E a coisa vai além, pois o Rubro-Negro conseguiu nesta quarta-feira (10/4) o impossível. Afinal, apesar da vitória para lá de econômica de 2 a 0: fazer a torcida sofrer diante do Palestino. A propósito, domingo passado, na decisão do Estadual, o time havia realizado uma atuação sem graça, mas a vantagem, que era grande, tratou de esconder.

Dominar o jogo e criar oportunidades era o óbvio. Logo, a obrigação era a de marcar gols. Pois o Flamengo, no tempo inicial, só fez um. E ainda foi ameaçado. Pelo menos uma vez, o que é um absurdo, tal a fragilidade do adversário. Como é habitual, o time abusou do preciosismo, e o resultado surgiu graças a uma única jogada objetiva, de Pedro, que marcou de cabeça, aos 21 minutos. Não há mais a comentar sobre o primeiro tempo.

Flamengo consegue piorar no segundo tempo

E por incrível que pareça, o Flamengo voltou para a etapa derradeira praticando um futebol medíocre, oferecendo espaços ao Palestino, que começou a apostar no jogo ofensivo, deixando de empatar em duas ocasiões. A irritação era total. A questão: o time vai continuar mal, sem marcar gols, e ainda sendo ameaçado? Sim, o 1 a 0 passa a ser uma dádiva, o que é inacreditável levando-se em conta – de um lado, o nível da equipe chilena, e do outro, tudo que o Flamengo representa hoje, incluindo estrutura e muito dinheiro.