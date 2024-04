Flamengo define data da apresentação de Carlinhos

Atacante de 27 anos será apresentado oficialmente ao Flamengo na tarde desta sexta-feira (12/04), no Ninho do Urubu

Carlinhos é o quarto reforço do Flamengo para 2024 e já tem data para ser apresentado no clube. A apresentação oficial do atacante rubro-negro, dessa forma, acontece nesta sexta-feira (12/04), às 14h15 (de Brasília), no Ninho do Urubu. O centroavante assinou um contrato até dezembro de 2026.

Chegada de Carlinhos ao Flamengo

O clube desembolsou 600 mil euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual) pela contratação do atacante. O centroavante atraiu olhares da diretoria rubro-negra ao longo do Campeonato Carioca de 2024. O jogador marcou oito gols pelo Nova Iguaçu e se tornou vice-artilheiro do Estadual.