Felipe Melo exalta Martinelli e vê futuro na Seleção: ‘Rápido e técnico’

Depois do empate na estreia, o Fluminense bateu o Colo-Colo (CHL) por 2 a 1, no Maracanã, e garantiu a primeira vitória na Libertadores. Assim, o Tricolor agora lidera o Grupo A do torneio continental com 4 pontos e volta suas atenções para a rodada inaugural do Brasileirão. Felipe Melo analisou a atuação de Martinelli como zagueiro e disse que o companheiro terá chance na Seleção.

“Mais do que qualidade, Martinelli é um jogador com muita força física. Quando as pessoas acham que ele não vai chegar, ele chega atropelando todo mundo. Temos também o Felipe Andrade que é uma potência física enorme. Temos um grupo bem coeso, treinamos bastante, para termos várias opções no meio de campo, ataque e defesa. Uma grande equipe, aliás, é formada com grandes jogadores que têm que estar preparados a qualquer momento para jogar em qualquer posição”, disse Felipe Melo.