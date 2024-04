Coronado admite não estar 100% fisicamente, mas quer ajudar Corinthians

Meia atuou por 12 minutos contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana e deu sua primeira assistência com a camisa do Timão

Depois de mais um mês sem atuar, o meia Igor Coronado voltou a jogar no Corinthians. Ele entrou no segundo tempo contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira (9) e deu uma assistência para sacramentar o placar de 4 a 0 contra os paraguaios, pela Sul-Americana. Contudo, o jogador ainda não está 100% fisicamente para brigar pela titularidade.

Quem confirma isso é o próprio meia, que admitiu ter um início muito difícil no Timão. Primeiro, ele teve que lidar com um período de inatividade e também à adaptação ao futebol brasileiro após mais de uma década jogando no exterior. Depois, ainda enfrentou uma lesão muscular e o vírus da dengue. Contra o Nacional-PAR, ficou em campo por apenas 12 minutos, mas foi o suficiente para deixar um gostinho de ”quero mais”.