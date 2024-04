Com joias entre titulares, Palmeiras está escalado para enfrentar Liverpool-URU

Luis Guilherme e Estevão começam diante dos uruguaios no Allianz, enquanto Endrick está entre os inscritos para a partida, mas fica no banco

O atacante Endrick está relacionado pelo Palmeiras para o primeiro compromisso em casa pela Libertadores-2024. Ele atendeu a um pedido do técnico Abel Ferreira para ser inscrito na partida, mesmo ficando como opção no banco de reservas. O jogo ocorre logo mais, às 21h (de Brasília), contra o Liverpool-URU, no Allianz Parque.

O camisa 9 só entrará em campo caso a equipe encontre dificuldades, e o treinador enxergue a necessidade de utilizar o jovem.