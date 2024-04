Carpini explica uso dos três zagueiros no São Paulo: ‘Amplitude pelos lados’

Diante de quase 50 mil torcedores, o São Paulo não teve uma boa atuação diante do Cobresal, do Chile, na segunda rodada da Libertadores, No entanto, conseguiu o maior importante para o momento, a vitória por 2 a 0 para aliviar a pressão sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini e não se complicar no torneio continental. O treinador, aliás, acredita que os atletas estão cada vez mais adaptados às suas ideias.

“A aceitação às ideias é cada vez mais aflorada. Realmente era um bom trabalho do Dorival, vitorioso, de Copa do Brasil, mas que teve suas dificuldades, que venceu só um jogo fora de casa. Toda conquista é uma reformulação. Se fizéssemos as mesmas coisas talvez não tivéssemos os mesmos resultados, precisamos fazer um pouco mais “, disse.