Carlinhos é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo

Após um Campeonato Carioca brilhante pelo Nova Iguaçu, chegou a hora de Carlinhos entrar em campo pelo Flamengo. Anunciado pelo Rubro-Negro no início da semana, o atacante foi regularizado no BID da CBF e já pode estrear pelo seu novo clube. A expectativa é que ele esteja com a delegação na partida diante do Atlético-GO, no domingo, em Goiânia.

