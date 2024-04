Calleri admite má atuação do São Paulo: ‘Torcedor tem direito de reclamar’

Argentino marcou o segundo gol do triunfo do Tricolor Paulista sobre o Cobresal por 2 a 0 no MorumBIS pela Libertadores Crédito: Jogada 10

Após o revés na estreia, o São Paulo precisava vencer a primeira na Libertadores para não se complicar na sequência do Grupo B do torneio. Mesmo diante do frágil Cobresal, a equipe teve muita dificuldade para abrir o placar e exagerou na quantidade de jogadas aéreas. Na saída de campo, Calleri admitiu que o time não fez uma boa partida, mas valorizou o triunfo por 2 a 0. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Acho que foi um jogo difícil, a gente não conseguiu fazer gols no primeiro tempo. Eles jogaram bem, o torcedor tem direito de reclamar. Quero que meu time ganhe todo jogo de 10 a 0, mas nem sempre é possível. Hoje conseguimos ganhar, era o mais importante. A gente tem que melhorar muito para começar o Brasileirão da melhor maneira possível”, afirmou o camisa 9.