Bruno Henrique enaltece a qualidade do Palestino: ‘equipe rápida, jovem’

Camisa 27 do Flamengo, Bruno Henrique ressaltou a primeira vitória do Flamengo pela Libertadores 2024

Com o nome gritado pela torcida no Maracanã, Bruno Henrique entrou no segundo tempo da partida contra o Palestino, na quarta-feira (10), que contou com vitória de 2 a 0 do Flamengo. Dessa forma, após o confronto, o atacante rubro-negro ressaltou a importância dos três pontos, os primeiros do Rubro-Negro na Libertadores deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Libertadores nós sabemos que é um torneio muito difícil. A gente conseguiu uma grande vitória aqui hoje, temos que pontuar dentro de casa, fazer o nosso papel. Conseguimos vencer o Palestino, uma equipe rápida, jovem. Vencemos, o mais importante é isso”, disse Bruno Henrique, que abordou o próximo desafio do Flamengo, esse pelo Brasileirão.