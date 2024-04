Benfica vence o Olympique de Marseille e larga em vantagem por vaga na semifinal da Europa League

Dessa forma, com o resultado, o time português jogará pelo empate na partida de volta para avançar. Os franceses, entretanto, precisarão de triunfo por dois ou mais gols de diferença para conseguirem a classificação. Em caso de vitória por um gol de diferença, o jogo irá para a prorrogação. O vencedor enfrentará quem passar do confronto entre Liverpool e Atalanta. Os italianos, aliás, venceram os britânicos por 3 a 0, na Inglaterra, nesta quinta-feira .

Deu Benfica no jogo de ida das quartas de final da Uefa Europa League 2023/24 . Nesta quinta-feira, os Encarnados receberam o Olympique de Marseille no Estádio da Luz e saíram na frente na busca por vaga nas semifinais com vitória por 2 a 1. Rafa Silva e Ángel Di María marcaram para os donos da casa, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang descontou.

De biquinho

Em um primeiro tempo equilibrado, o Benfica conseguiu abrir o marcador 15 minutos. Em jogada pela direita, David Neres encontrou Tengstedt dentro da área, e o dinamarquês tocou para Rafa no meio. O camisa 27 quase se atrapalhou, mas conseguiu o domínio e bateu de biquinho na bola para balançar as redes em Lisboa.

Di Magia

No início da etapa final, aos seis minutos, os donos da casa ampliaram. Em contra-ataque, Di María arrancou pela direita e entregou para David Neres. O brasileiro devolveu para o argentino, que bateu de primeira. A bola ainda desviou no zagueiro Gigot, mas morreu no fundo das redes.

Descontou

Atrás no marcador, o Olympique precisou se lançar ao ataque para diminuir a diferença. E o gol saiu aos 21. Em passe em profundidade, Aubameyang ganhou dividida com António Silva e saiu cara a cara com o goleiro Trubin. Com categoria, o camisa 10 ajeitou o corpo e bateu no canto para balançar a rede para os franceses.