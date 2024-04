Bahia anuncia a contratação do meio-campista Carlos De Pena, ex-Inter

Jogador de 32 anos assina contrato até dezembro deste ano e reforçará o Esquadrão no Brasileiro e Copa do Brasil

Novo reforço do Bahia, o meio-campista Carlos de Pena foi anunciado na noite desta quinta-feira (11). O uruguaio, que defendia o Internacional, assinou contrato até dezembro de 2024, com opção de extensão do vínculo por mais uma temporada.

O jogador de 32 anos já iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo e se junta a outros nomes para o meio-campo tricolor. São eles: Acevedo, Sidney, Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre, Yago Felipe, Thaciano, Cauly, Everton Ribeiro, Luciano Juba e Roger.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Carlos De Pena acumula passagens pelo futebol inglês (Middlesbrough), espanhol (Real Oviedo) e ucraniano (Dínamo de Kiev). Sua chegada ao Internacional ocorreu em 2022. De lá pra cá, foram 11 gols em 102 jogos.