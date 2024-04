Aston Villa sofre, mas vence o Lille, pelas 4ªas da Liga Europa

O Aston Villa conseguiu bom resultado nesta quinta-feira (11/4) pelas quartas de final da Liga Conferência, a terceira competição continental em importância da Europa. Em casa, no Villa Park, venceu o Lille por 2 a 1. Ma o jogo não foi fácil para os britânicos, Afinal, a vitória saiu graças ao goleiro argentino Dibu Martínez, que fez uma série de granes defesas. O time britânico marcou seus gols com Watkin e McGinn. Diakité fez para os franceses.

A vitória em casa deixa o Aston Villa próximo da semifinal. Afinal, pode empatar o jogo de volta para seguir em frente. O duelo será no dia 18, em Lille. Vitória do Lille por um gol, prorrogação e pênaltis. Por dois gols, franceses numa inédita semifinal.

Aston Villa leva a melhor

No primeiro tempo, o Aston Villa teve mais finalizações (11 a 8). Contudo, a posse de bola foi do Lille (60%). O equilíbrio foi a tônica. Mas o Aston Villa saiu para o intervalo em vantagem. Aos 13, após escanteio, Watkins cabeceou para deixar o time da cada na frente. No segundo tempo, aos 11, McGinn deu bela finalização para ampliar a vantagem dos donos da casa. Curiosamente, o Lille não se descontrolou e passou a dominar de vez o jogo. Gudmundsson fez um gol que acabou anulado pelo VAR e Dibu Martínez fez pelo menos três defesas. Contudo, aos 38, após escanterio pela esquerda, Diakité, de cabeça, fez o gol do Lille.