Vegetti fala sobre pressão, gols e objetivos do Vasco no ano

O argentino Pablo Vegetti já está nas graças da torcida do Vasco. Matador, o jogador foi um dos mais importantes na campanha do Brasileirão de 2023, quando o Cruz-Maltino se livrou de um rebaixamento que parecia muito provável de acontecer. Em entrevista à “ESPN”, o Pirata falou sobre seus planos na temporada, torcida do Vasco, pressão, entre outros assuntos. Ele visa um bom ano e deseja, assim, que o Gigante da Colina volte às competições internacionais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O objetivo é jogo a jogo. Eu, internamente e pessoalmente, quero que o Vasco volto aos planos internacionais. Vai ser muito bom. Leva muito trabalho, vai ser um ano longo. Campeonato Brasileiro é uma competição apaixonante, um dos mais competitivos do mundo. Quero que o Vasco volte aos planos internacionais. Se me pergunta, quero ser campeão de tudo. Copa do Brasil, Brasileirão, ir para a Libertadores. Tem que ficar tranquilo, trabalhar. Creio que a gente tem que classificar a uma copa internacional. Pensamento pessoal, mas não estamos longe de conseguir”, revelou Vegetti.

Pirata é o artilheiro do Vasco no ano Com seis gols em 11 jogos, Pablo é, então, o artilheiro do Vasco no ano. Ele foi perguntado sobre como foi cair nas graças da torcida vascaína e como funciona a pressão em cima de um centroavante, que "vive de gols". "Muito bom quando um centroavante chega tão fácil, faz gol no primeiro jogo, dá a primeira vitória depois de muito tempo. Foi muito bom para a confiança. Tenho muita experiência e sei como lidar com isso. Em qualquer clube vão pedir gols, porque centroavante vive de gols. Fico tranquilo e trabalho", avaliou.