Tribunal de Barcelona recusa pedidos contra liberdade provisória de Daniel Alves

O órgão jurídico da Catalunha deu como justificativa para recusar as solicitações que as partes não apresentaram nenhum novo elemento contrário à decisão. No caso, argumentos plausíveis para influenciar a organização de um novo debate. Especialmente para promover uma possível reconsideração do fornecimento da liberdade condicional ao ex-jogador enquanto seu recurso é julgado pela Justiça da Espanha.

“Todas as circunstâncias já foram objeto de análise na resolução, como também seus vínculos familiares, sem que tenha ocorrido nenhum elemento novo que leve à reconsideração. Não é o momento de avaliar, como refere o recurso do Ministério Público, as diferentes declarações do processado, pois isso foi objeto de exame na sentença”, esclareceu o Tribunal de Barcelona em nota.

Importante destacar que as autoridades espanholas pediram a prisão do ex-lateral-esquerdo como uma forma de prevenção. Principalmente para evitar uma fuga do jogador para um destino onde não fosse possível a extradição para o país europeu. Assim, Daniel Alves permaneceu na cadeia por um ano e dois meses.

Caso Dani Alves e reviravoltas jurídicas

Até que a Justiça local considerou-o culpado por crime de estupro em uma boate em Barcelona no fim de 2022. Assim, ele recebeu a condenação de quatro anos e meio de prisão. No entanto, o Tribunal de Barcelona deu aval, no dia 20 de março, para um pedido de sua defesa para ficar em liberdade provisória. No caso, durante o período em que ocorre a avaliação dos recursos contra a sua sentença.