Torcida do Slavia Praga recria cena de Harry Potter e viraliza; confira

Torcida do clube tcheco contou com um mosaico do bruxo mais famoso dos cinemas e ganhou espaço ao redor do mundo Crédito: Jogada 10

A torcida do Slavia Praga deu um verdadeiro show e viralizou na rede antes do seu time encarar o Bohemians, pela 27ª rodada do Campeonato Tcheco. Em vídeo divulgado nas redes sociais, os fãs da equipe recriaram a cena da saga ‘Harry Potter’, que faz muito sucesso ao redor do mundo com a sua legião de admiradores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além da imagem do bruxo e outros personagens que foram projetados nas arquibancadas, um show pirotécnico tomou conta de um setor do Eden Arena, em Praga.

Repercussão O clube da República Tcheca, um dos mais tradicionais do país, não perdeu tempo e brincou com a situação na rede social. “Escola de encantos e magia em Vršovice”, escreveu o time tcheco no Twitter. Vitória do Slavia Praga Dentro das quatro linhas, o Slavia Praga não decepcionou o seu torcedor. Contra o Bohemians, a equipe venceu por 2 a 1 e fica na liderança do Campeonato Tcheco, com 68 pontos. O Sparta Praga, seu principal rival, está logo atrás, com 67 pontos.