Senado instala CPI das Apostas Esportivas; Textor será o 1º a depor

'O Brasil quer saber as provas que ele tem', ressalta presidente do colegiado. Saiba mais detalhes sobre a comissão!

O Senado Federal instalou, nesta quarta-feira (10), a CPI das Apostas Esportivas para averiguar casos de manipulação no futebol brasileiro. As denúncias envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Dono da SAF do Botafogo, John Textor, aliás, será o primeiro a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito.

“Textor, o dono do Botafogo, que todo o Brasil espera, será o nosso primeiro convidado. O Brasil quer saber as provas que ele tem, as gravações que ele tem, seria realmente o início bombástico desta CPI”, adiantou o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).